BM'den Angela Merkel'e iş teklifi

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iş teklifini kabul etmedi. Merkel'in ofisinden yapılan açıklamada eski Başbakan'ın, Guterres'e teşekkür edip iş teklifini geri çevirdiği bildirildi.

BM kaynaklarına göre, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Merkel'den, geçen yılın sonlarında başlattığı pandemi sonrası yönetimi için kurulan danışma panelini yönetmesini istedi.

Ancak Merkel'in BM Genel Sekreteri ile konuştuğu ve teklifi kabul etmeyeceğini söylediği açıklandı.

16 yıl iktidarda kaldıktan sonra emekliğe ayrılan Merkel, Deutsche Welle'ye, bundan sonra ne yapacağı ile ilgili bir soruya "kitap okuyup uyumak istediğini" söylemişti.

AFP'nin aktardığına göre, yakın çalışma arkadaşı Beate Baumann, Merkel'in siyasi anılarını kitaplaştırmak için işbirliği yaptıklarını ve bunun iki ila üç yıl süreceğini söyledi.

30 yıl milletvekili olarak görev yapan Merkel'in halen Federal Meclis tarafından sağlanan bir ofisi bulunuyor.

Geçen yılın sonlarında görevini bırakan 67 yaşındaki Alman politikacının yerine, seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz geçti.

Kaynak: Euronews