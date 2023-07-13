BM'den çatışmadan kaçanlar için küresel dayanışma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan ve genel olarak çatışmadan kaçan kişilerle ilgili konuştu.

Dujarric, çatışmadan kaçan kişilere kapılarını açan ülkelerin, genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğuna, kendi sorunları ve "gerçek sınamalarla" uğraştığına dikkati çekti.

Bunun Bangladeş ve Çad gibi ülkelerde açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Dujarric, "Bu, küresel dayanışmayla bölüştürülmesi gereken bir mesele." dedi.

Dujarric, BM'nin Sudan'da barış için birebir rol oynamadığına işaret ederek, birçok farklı barış girişimi bulunduğunu ve BM'nin de bunları desteklediğini söyledi.

Kendi irtibatlarının da sürdüğünü kaydeden Dujarric, "Sudan halkının korkunç acısını dindirmeyi amaçlayan girişimleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da nisan ortasından bu yana süren iç savaş nedeniyle yerinden olanların sayısının 3 milyonu geçtiğini açıklamıştı. IOM'un paylaştığı son verilere göre, çatışmalar nedeniyle 2 milyon 414 bin kişi ülke içinde farklı bir bölgeye kaçarken, 737 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.