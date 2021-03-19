BM'den Myanmar'daki protestoculara yönelik acımasız şiddete kınama

Birleşmiş Milletler'den Myanmar'da protestoculara uygulanan şiddetle ilgili bir yazılı açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da barışçıl göstericilerin öldürülmesi ve gazeteciler de dahil olmak üzere keyfi tutuklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ordunun temel insan hakları ihlallerini sona erdirme ve demokrasi yoluna geri dönme çağrılarına meydan okuduğu kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin Myanmar halkının yanında olduğu vurgulanarak, "Sert ve birlik içinde bir uluslararası müdahaleye acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

AA