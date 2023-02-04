BM'den İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin ateşli silahlarla ilgili ruhsatlandırma sürecini hızlandırma ve genişletme planını eleştirerek, bunun daha fazla şiddete ve kan dökülmesine yol açabileceğini belirtti.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine, ateşli silahların ruhsatlandırılmasıyla ilgili kararı konusunda uyarıda bulunarak, "İsrail hükümetinin ateşli silahlar taşıyan binlerce İsrailliyi (ruhsatlı silah taşıyanlar listesine) dahil etme niyetiyle ateşli silahların ruhsatlandırmasını genişletme ve hızlandırma planları nefret söylemiyle de birleştiğinde yalnızca daha fazla şiddet ve kan dökülmesine yol açabilir. Ateşli silahların yayılmasının, İsrail ve Filistinliler için artan ölüm ve yaralanma risklerine neden olacağını tecrübelerimizden biliyoruz. İsrail otoriteleri, toplumda ateşli silahların varlığını azaltmak için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti tarafından son dönemde alınan önlemlerin, şiddetin ve uluslararası hukuk ihlallerinin artmasını körüklemesinden endişe duyduğunu belirten Türk, geçmişte de başarısızlığa uğramış şiddet ve baskıya yönelik yaklaşımları tırmandırmama çağrısı yaptı.

Türk, İsrailliler ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanların, uzun süredir devam eden soruna siyasi bir çözüm bulmaları için liderlerinin acil adım atmasına ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Bu yılın başından bu yana 32 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Türk, 7 İsrail vatandaşının da öldüğünü kaydetti.

Türk, ölümlerin ve ciddi yaralanmaların uluslararası standartlara uygun olarak soruşturulmasının sağlanması da dahil olmak üzere gerilimi azaltmak için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

- İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun 26 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi artırmıştı. Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskının ardından Doğu Kudüs'te İsraillilere yönelik 7 İsraillinin öldürüldüğü, 2'sinin yaralandığı silahlı saldırılar olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki saldırıdan sonra 29 Ocak'ta yapılan kabine toplantısında, binlerce İsraillinin silahlandırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı adımlar atacaklarını belirtmişti.

Netanyahu, "Acil durum hizmeti sağlayanlar dahil binlerce İsrailli sivile, silah ruhsatı verilmesini sağlayacak ve bu süreci hızlandıracağız." demişti.