BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yapan Dujarric, BM'nin krize barışçıl bir çözüm bulmada yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Kaynak: AA