BM'den Kuzey Kore çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'de koronavirüs salgını yüzünden kıtlık riskinin de arttığına dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yaptı.

"Yaptırımların gevşetilmesi" çağrısı

Quintana, BM Güvenlik Konseyi'ne kıtlık riski nedeniyle Kuzey Kore'ye uygulanan bazı yaptırımları gevşetmeyi gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.