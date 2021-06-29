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BM'den Somali uyarısı: İnsani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde

Birleşmiş Milletlerden (BM), Somali'ye insani yardımın son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğu uyarısı geldi.

Dünya 29.06.2021, 17:06
BM'den Somali uyarısı: İnsani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde

BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, yaptığı yazılı açıklamada, yardım kuruluşlarının göç etmek zorunda kalan çocuk ve kadınların temel ihtiyaç maddelerini zorlukla karşılayabildiğine dikkati çekti.

Abdelmoula, "2021'de insani ihtiyaçlar önemli şekilde arttı ancak bu ihtiyaçlara cevap verecek fon, son 6 yılın en kötü seviyesinde." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, Somali'de 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2,9 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

AA

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#BM #somali #insani yardım
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