Birleşmiş Milletler'den sosyal medya uyarısı

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021 yılının ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınmasıyla ilgili soruya Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarından elde ettiği verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Mepa News