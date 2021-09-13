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BM'den vahim Güney Sudan raporu

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da 100 binden fazla kişinin açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve bu ülke için ilk planda 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Dünya 13.09.2021, 20:07
BM'den vahim Güney Sudan raporu

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Güney Sudan Direktörü Matthew Hollingworth, ekimden itibaren yardımların kesilmesi durumunda Wau, Juba ve Bor bölgelerinde gıda sorunu yaşanabileceğini açıkladı.

100 binden fazla kişinin gıda sorunu ile karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapan Hollingworth, gerekli yardımın sağlanması için 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BM'ye göre Güney Sudan'daki gıda sorunu son yıllarda artış gösterirken nüfusun yüzde 60'ından fazlası bu durumdan etkileniyor.

Kaynak: AA
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#BM #Güney Sudan #rapor
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