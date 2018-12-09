BM'den Yemen konulu istişare toplantılarına övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında meşru hükümet ve Husilerin "ciddi, olumlu ve yapıcı" tavır sergilediğini bildirdi.

Başkent Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda devam eden istişare toplantılarının üçüncü gününde gazetecilere, Özel Temsilci Griffiths'in yazılı açıklaması okundu.

Griffiths, açıklamasında, "İki taraf, güven artırıcı önlemleri, şiddetin azaltılmasını ve müzakerelerin çerçevesini tartışırken ciddi ve yapıcı bir tavır sergiliyor." ifadesini kullandı.

Meşru hükümet ve Husilerin istişare toplantılarında sergilediği olumlu tavırdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Griffiths, taraflara Yemen'de devam eden iç savaşta uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki sorumluluklarını bir kez daha anımsattı.

Griffiths, "Yemen'de çok kırılgan bir durumun arka planında çalışıyoruz. Siyasi istişarelerde ilerleme kaydedilmesine bir şans vermek amacıyla, farklı cephelerdeki şiddetin azaltılmasının sürdürülmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümeti temsil eden heyetin üyelerinden Rana Ganim ise istişarelerde ülkede devam eden iç savaşın sona erdirilmesine yönelik henüz siyasi bir çözümün ele alınmadığını belirtti.

Ganim, tarafların yüz yüze görüşmediğini ve Özel Temsilci Griffiths ile ekibinin, kendileri ve Husiler arasında mekik dokuduğunu kaydetti.

Husileri temsil eden heyetin üyesi Abdulmelik el-Acri de gazetecilere yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'nın yeniden açılmasına yönelik olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İnşallah, kapsamlı bir senaryoda Sana Havalimanı'nın yeniden açılması için yarın bazı olumlu sonuçlar olacak." dedi.

Perşembe günü başlayan İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA