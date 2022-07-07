BM: Dünya nüfusunun yüzde 10'u açlık sorunuyla boğuşuyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı, küresel açlık raporunu yayınladı. Rapora göre, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'u açlık sorunuyla boğuşuyor. Yaklaşık 150 milyon çocuk da büyüme geriliğiyle karşı karşıya kalıyor.

İklim değişikliği, Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı...

Küresel gıda krizi, gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'u açlık sorunu yaşıyor.

Çarpıcı veriler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın küresel açlık raporunda yer aldı.

Rapora göre dünya genelinde açlıkla karşı karşıya olanların sayısı son bir yılda 46 milyon arttı. 830 milyona yaklaştı.

Raporda çocuklara da ayrı bir parantez açıldı

Buna göre 5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

150 milyona yakın çocuk da yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği sorunu ile karşı karşıya...

Bilanço ağırlaşabilir

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla küresel gıda fiyatlarının arttığına da dikkat çekilen raporda, bilançonun daha da ağırlaşabileceği vurgulandı.

Bu durumun, ülkeleri kıtlığın eşiğine sürüklediği uyarısı yapıldı.

"Dünya, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor" ifadesi kullanıldı.