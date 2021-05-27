'BM, Filistin ve Keşmir meselelerinin çözülmesi için üzerine düşen rolü oynamalı'

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Birleşmiş Milletler (BM), 70 yıldan fazladır BM Güvenlik Konseyinin gündeminde bulunan Filistin ve Keşmir meselelerinin çözülmesi için üzerine düşen rolü oynamalı." dedi.

Kureyşi, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da bulunan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile başkent İslamabad’daki Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı yaptı.

Filistin ve Keşmir meseleleri arasında benzerlikler bulunduğuna dikkati çeken Kureyşi, her iki bölgede de baskı altındaki halkın ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığını ve bu halkların kendi kaderini tayin hakkı istediğini belirtti.

Kureyşi, Keşmir meselesinin bir gerçeklik olduğuna işaret ederek kimsenin bu meseleyi BM Güvenlik Konseyi gündeminden çıkaramayacağını vurguladı.

BM’nin Orta Doğu’daki barış sürecini canlandırmak için liderlik rolünü oynaması gerektiğini belirten Kureyşi, bölgedeki ateşin diyalog ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, iki devletli çözümle söndürülebileceğini vurguladı.

Kureyşi, Filistin’e insani yardımın bir an önce gönderilmesi gerektiğini dile getirerek "BM, 70 yıldan fazladır BM Güvenlik Konseyinin gündeminde bulunan Filistin ve Keşmir meselelerinin çözülmesi için üzerine düşen rolü oynamalı." dedi.

Pakistan’ın Afgan barış sürecine ilişkin desteğine ve çabalarına değinen Kureyşi, İslamabad’ın İstanbul konferansını desteklediğini ve bunun en erken tarihte yapılması gerektiğini ifade etti.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır ise BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin görüşülmesine yönelik çabaları dolayısıyla Kureyşi'ye ve Pakistan'a teşekkür ederek bölgede elde edilen ateşkesin bir sonuç olduğuna ve kalıcı çözüm için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin ve Keşmir meselesinin aynı yaşta olduğuna işaret eden Bozkır, Filistin sorununun Keşmir'e göre daha fazla siyasi destek bulduğunu ve Pakistan'ın Keşmir konusunu BM'ye daha güçlü getirmesi gerektiğini belirtti.

Bozkır, tüm tarafları bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerden geri durmaya çağırırken Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde çözülmesinin önemine işaret etti.

Afganistan meselesine de değinen Bozkır, buradaki sorunun çözülmesinin bölgesel ve uluslararası etkileri olacağını ifade ederek Pakistan'ın Türkiye ile birlikte Afganistan'daki savaşı sona erdirme çabalarının önemli olduğunu vurguladı.

Bozkır, Pakistan’ın Afgan barış sürecindeki çabalarına teşekkür ederek barışın şimdi elde edilememesi halinde ileride farklı zorlukların ortaya çıkabileceğini ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere de değinen Bozkır, iki halk arasındaki sevginin ekonomi veya farklı bir şeyle alakalı olmadığını, bu sevginin kalpten gelen bir şey olduğunu belirtti.

"Hindistan ve Pakistan Keşmir meselesinde barışçıl çözüm yolunu takip etmeli"

Basın toplantısı öncesinde, Pakistan Milli Savunma Üniversitesinde de konuşma yapan Bozkır, "Hindistan ve Pakistan Keşmir meselesinde barışçıl çözüm yolunu takip etmeli." dedi.

Barış, istikrar ve refahın Pakistan ve Hindistan ilişkilerinin normalleşmesine bağlı olduğunu ifade eden Bozkır, bunun ise iki ülkenin Keşmir meselesini çözmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Bozkır, BM'nin Filistin meselesindeki eylemsizliğinin kurumun güvenilirliğini sarstığını ifadelerini kullandı.

AA