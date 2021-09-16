BM, Gabonlu askerleri geri çekiyor
BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan barış gücü askerilerin geri çekme kararı geldi. Askerlerin haklarındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle geri çekildiği açıklandı.
Dünya 16.09.2021, 00:43
Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görev yapan Gabonlu askerleri cinsel istismar iddiaları üzerine derhal geri çekeceğini açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanre Dujarric, günlük basın brifinginde, şimdiye kadar 30'un üzerinde cinsel istismar iddiası bulunduğunu açıkladı.
Dujarric, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC)'deki BM barış gücü misyonunda görevli yaklaşık 450 Gabonlu askerin cinsel istismar iddialarının ardından geri çekileceğini ifade ederek, Gabon'u söz konusu karara ilişkin bilgilendirdiklerini söyledi.
OAC'deki BM barış gücü misyonu 2014'ten beri ülkede görev yapıyor.
Kaynak: AA
21
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü