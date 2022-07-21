BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'a geliyor

Sözcü Yardımcısı,"Bizim yapmaya çalıştığımız, tahıl ve gübre ürünlerinin dünya pazarına ulaşması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak. Bu sadece iki ülke arasında bir anlaşma değil, tüm dünyanın yararına bir anlaşmadır." ifadelerine yer verdi.

Haq, Türkiye'nin Karadeniz'den uluslararası pazara tahıl ihracatını mümkün kılacak anlaşmayı duyurmasından kısa süre önce yaptığı açıklamada, gazetecilerin bu konuda cuma günü bir anlaşmanın imzalanma olasılığına ilişkin sorularına yanıt olarak, "Durum hala biraz değişken." ifadesini kullanmıştı.

BM'deki basın toplantısının hemen sonrasında, İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek."

İstanbul bir süredir, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışmış tahılın uluslararası piyasaya taşınmasını görüşmek üzere toplantılara ev sahipliği yapıyordu.