BM Genel Sekreteri Guterres'ten Etiyopya hükümetine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 BM çalışanını "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan eden ve ülkeden ayrılmasını isteyen Etiyopya hükümetine, "insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü" sözleriyle tepki verdi.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya hükümetinin BM insani yardım çalışanlarını "kovma" kararı karşısında "şoke olduğunu" belirtti.

BM'nin tüm insani yardım operasyonlarının "tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri" doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Guterres, "BM, Etiyopya'da çaresiz durumdaki insanlara gıda, ilaç, su ve hijyen malzemeleri gibi hayat kurtaran yardımlar sağlıyor. Etiyopya'da bu işi yapan BM çalışanlarına güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, ülkedeki BM çalışanlarının insani yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilmesi için Etiyopya hükümeti ile temasta olduklarını belirtti.

Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 7 BM çalışanının 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler bulunuyor.

- Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.