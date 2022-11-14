BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul'daki terör saldırısına kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.
Dünya 14.11.2022, 17:34
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü