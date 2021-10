BM Genel Sekreteri Guterres'ten Taliban'a eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krizin giderek büyüdüğü ve nüfusun yarısı olan yaklaşık 18 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının ardından ülkenin mal varlıklarının dondurulması ve kalkınma yardımlarının durmasıyla ekonominin çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Guterres, "Ekonomiye yeniden nefes aldırmanın yollarını bulmalıyız." dedi.

"Çöküşün önlenmesi için ekonomiye likidite sağlanmalı"

Guterres, bunun uluslararası yasalar ihlal edilmeden ya da ilkelerden taviz verilmeden yapılabileceğini belirterek, çöküşün engellenmesi için ekonomiye likidite sağlanması çağrısında bulundu.

"Taliban'ın Afgan kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmamasından özellikle endişe duyuyorum." diyen Guterres, "Taliban'a uluslararası insan hakları ve insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme, kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, Afgan ekonomisinin yüzde 80'nin kayıt dışı olduğunu ve ekonomide kadınların baskın rolü bulunduğunu vurgulayarak, "Kadınlar olmadan Afgan ekonomisinin ve toplumunun düzelmesi mümkün değil." diye konuştu.

"Afganistan'a yardım etmezsek tüm dünya bedel öder"

Genel Sekreter Guterres, "Afganlara yardım etmek için bir an önce harekete geçmezsek, sadece onlar değil tüm dünya ağır bir bedel ödeyecek. Gıda, iş ve hakları olmazsa daha fazla Afgan'ın daha iyi bir yaşam için ülkeden kaçışını göreceğiz. Uyuşturucu, suç ve terörist ağları da muhtemelen artacak. Bu durum da sadece Afganistan'ı değil, bölgeyi ve dünyanın geri kalanını olumsuz etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan halkının Taliban yüzünden toplu bir şekilde cezalandırılamayacağını ve BM'nin Taliban'dan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilmek için engelsiz erişim istediğini belirten Guterres, Afgan ekonomisine sivil toplum örgütleri ve BM üzerinden likidite sağlanabileceği önerisinde bulundu.

Ekim sonlarına doğru İtalya'nın başkenti Roma'da toplanacak G20 ülkeleri liderlerine Afganistan mesajı sorulan Guterres, "Son derece karmaşık olan bu konuda uluslararası toplum yavaş hareket etti." yanıtını verdi.

"Afgan kadınların haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Guterres, AA muhabirinin "Taliban'ın kadın ve kız çocuklarına verdiği sözleri tutmadığı konusunda endişeleriniz var, Taliban bunu geçmişte de yapmadı, şimdi de yapmadığını görüyoruz. Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmesi konusunda BM'nin bir planı var mı?" sorusuna, "Taliban ile her gün temastayız. Yavaş sonuç alıyoruz. Her bölgede ayrı ayrı her gün Taliban ile görüşüyoruz...Kadınların hakları için her gün mücadele veriyoruz. Bazı yerlerde başarısız da olabiliriz ama size söz verebileceğim bir şey varsa o da asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde yanıt verdi.