BM Genel Sekreteri Guterres, Zelenskiy ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü, Genel Sekreter Antonio Guterres’in haftaya Ukrayna'yı ziyaret ederek temaslarda bulunacağını açıkladı.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 28 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in ayrıca Ukrayna halkına insani yardımın artırılmasını ele almak için bölgedeki BM kurumlarının personeliyle de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Guterres, 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep etmişti.

Genel Sekreter Sözcülüğü, Guterres'in 26 Nisan’da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurmuştu.