BM Genel Sekteri Guterres, BM Genel Kurulunda konuştu

Guterres, konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, iklim değişikliği, aşırı yoksulluk ve savaşlar dahil dünyanın karşı karşıya olduğu bir takım sorunlara değindi.

2023'e daha önce hiç karşılaşılmayan bir dizi zorluğun eşiğinden bakılarak başlandığını kaydeden Guterres, "Bu yol çıkmaz sokak, rotamızı düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, Ukrayna halkına derin küresel sonuçları olan "tarifsiz acılar çektirdiğini" söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında "daha büyük bir savaşa gidildiği" ve barış için umutların giderek azaldığı uyarısında bulunan Guterres, "Kan dökülme olasılığı artmaya devam ediyor. Dünya uyurgezerlik yaparak daha büyük bir savaşa gitmiyor, korkarım bunu bilinçli yapıyor." şeklinde konuştu.

Guterres ayrıca, İsrail-Filistin çatışmasının yanı sıra Afganistan, Myanmar, Haiti ve Sahel bölgeleri dahil barışı tehdit eden diğer çatışmalardan bahsetti.

BM Şartı'na bağlı bir şekilde insan haklarını ve haysiyetini ön plana koyarak barışa yönelik yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini belirten Guterres, "Eğer bütün ülkeler BM Şartı'nın yükümlülüklerini yerine getirirse barış hakkı güvence altına alınmış olur." dedi.