BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs için yeniden toplanıyor

BMGK bugün yerel saatle sabah saatlerinde kapalı oturumda toplanarak İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşecek.

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplandı ancak diplomatik kaynaklar ABD'nin itirazı üzerine herhangi bir adım atılamadığını bildirdi.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu BM'nin en güçlü organı Güvenlik Konseyi, son yıllarda veto gücüne sahip ülkeler Rusya'nın Suriye'de Çin'in Myanmar'da, ABD'nin ise İsrail-Filistin sorunun çözümündeki yanlı tutumları nedeniyle hiçbir somut adım atamıyor ve meşruiyetini kaybetmekle eleştiriliyor.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a çıktığını, 203 kişinin de farklı şekillerde yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.