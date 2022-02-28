BM Güvenlik Kurulu Ukrayna için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna konusunun ele alınması amacıyla 193 üyeli Genel Kurulun olağanüstü toplanması için karar tasarısı sundu.

Yapılan oylamada 11 üye "evet" dedi. Rusya veto etti ancak prosedür oylaması olduğu için bu vetonun hükmü kalmadı.

Rusya'nın kınanması bekleniyor

Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

Oylamadan sonra söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, Rusya’nın BM Şartı’nı ve saldırılardaki sorumluluğunu veto edemeyeceğini söyledi.

Greenfield “Güvenlik Konseyi, on yıllardır ilk kez hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı" dedi.

Bugün yapılacak toplantıda Rusya'nın kınanması bekleniyor.

Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak 193 üyenin katılımıyla gerçekleşecek toplantıdan çıkacak kararın Rusya'ya güçlü bir mesaj olacağı değerlendiriliyor.

AB'den iki önemli toplantı

Avrupa Birliği de bugün kritik iki toplantı yapacak. Savunma Bakanları, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları görüşecek.

Birlik üyesi ülkelerin Enerji Bakanları da Rusya'nın saldırısı sonrası oluşan tabloda, kısa, orta ve uzun vadeli enerji stratejileri belirlemek üzere masaya oturacak.