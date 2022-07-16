BM, Haiti için endişeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çete savaşlarında bir haftada 89 kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle üye ülkelerin Haiti'ye silah satışı yapmaması çağrısında bulundu. Çin'in 'tam ambargo' talebi ise kabul edilmedi.

Karayip ülkesi Haiti'de, geçen haftadan bu yana suç örgütleri arasında devam eden çatışmalarda 89 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Çetelerin bölge kontrolü için çatıştığı ülkede 16 kişinin de kayıp olduğu ve 127 evin yakıldığı kaydedildi. Haiti polisinin ise olaylara müdahale etmediği veya yetersiz kaldığı kaydedildi.

Ülkede onlarca can kaybına neden olan şiddet olayları sonrası toplanan BM Güvenlik Konseyi, üye ülkelere Haiti'de 'devlet dışı aktörlere' silah satışı yapılmaması çağrısında bulundu. Çin 'tam silah ambargosu' teklifi ise kabul edilmedi.

Haiti'de artan yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçan birçok sivil, Dominik Cumhuriyeti ve ABD'ye göç etti.

Kaynak: Euronews