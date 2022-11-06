BM İklim Zirvesi'nde tazminat tartışılacak

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP27 Dönem Başkanı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, zirveye ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Stiell, "iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıplar ve zararlar için tazminat ödenmesi" meselesinin konferans gündemine resmen alındığını belirtti.

"İklim değişikliğinden olumsuz etkilenen yoksul ülkeler için tazminat ödenmesini" içeren kararın tartışılacağına dikkati çeken Stiell, iklim değişikliğinin "hayatın her alanını etkilediğini ve mevcut tüm ekonomik krizlerden önemli" olduğunu ifade etti.

Stiell, "Hiçbir şey iklim değişikliği krizinden daha önemli değil. Savaşlar, enflasyon, hayat pahalılığı, enerji krizi sona erecek ama dünyada iklim değişikliği insanları olumsuz etkilemeye devam edecek." dedi.

İklim değişikliğinin "devam edeceği ve kötüye gideceği" uyarısında bulunan Stiell, konferansın dünya ülkelerine iş birliği yaparak iklim değişikliği krizine son verme fırsatı sunduğunu vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.