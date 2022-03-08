BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Doğu Türkistan'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet mayıs ayında Çin'e gideceğini açıkladı. İnsan Hakları Konseyi'nde bir konuşma yapan yüksek komiser, "Çin hükümeti ile ziyaret için bir uzlaşmaya vardığımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Eski Şili Devlet Başkanı kendisine eşlik edecek ekiple birlikte Çin'in "insanlık suçu" işlemekle itham edildiği Doğu Türkistan'daki Uygurların bulunduğu bölgeyi de ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Michelle Bachelet, bu ziyaretinin ardından Sincan hakkında Batılı ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının uzun süredir beklediği bir rapor kaleme alacak. Bachelet yıllardır Pekin'den bu bölgeye "kontrolsüz" ve "doğrudan bir giriş" yapabilmesine izin vermesi talebinde bulunuyordu. Fakat bu talep Çin tarafından şu ana kadar kabul edilmemişti.

Bölgeye yapılacak tüm ziyaretlerin "dostluk" çerçevesinde olması gerektiğini belirten Pekin, Doğu Türkistan'da BM'nin bir soruşturma başlatması fikrini reddediyordu.

Aralarında İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu batılı ülkeler Uygur azınlığa karşı "soykırım" uygulandığını ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre 1 milyon kadar Uygur Türkü Çin tarafından toplama kamplarında tutuluyor. Çin makamları iddiaları reddederek buraların radikalleşmeye karşı kurulan 'mesleki eğitim merkezleri' olduğunu iddia ediyor.

Ocak ayında Çin basınında Bachelet'nin ziyaretine Pekin'in "yeşil ışık" yaktığına dair haberler çıkmış, tarih olarak 2022 yılının ilk yarısı gösterilmişti.

Kaynak: Euronews