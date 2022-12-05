BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Sudan'daki çerçeve anlaşmaya destek verdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın ülkede sivil idareyi yeniden tesis etme yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, "Uluslararası camianın bu geçiş sürecinin bir sonraki adımını desteklemesi önem teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

Sudan'a geçen ay yaptığı ziyarette halkın ülkenin geleceği ve insan haklarına dair kararlı vizyonundan çok etkilendiğini kaydeden Türk, "Çerçeve anlaşmanın imzalanması bu vizyonun gerçekleşmesi için büyük bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Sudan'da barışı desteklemede kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Türk, ülkede insan hakları ve hesap verilebilirliğin temin edilmesinin geçiş sürecinin ana unsuru olması gerektiğinin altını çizdi.

Çerçeve anlaşma

Ordu yönetiminde bulunan, bir yılı aşkın süredir siyasi krizin yaşandığı Sudan'da asker ile siviller arasında yeni geçiş dönemini başlatacak, sivil hükümet ve demokratik seçimlerin yolunu açacak "çerçeve anlaşma", uluslararası ve bölgesel katılımla bugün başkent Hartum’da imzalandı.

Yeni geçiş döneminde ordunun katılımı olmadan tam bir sivil otoritenin kurulması, savunmada reform yapılması, nizami birliklerin birleştirilmesi ve milis güçlerin orduya entegrasyonuyla tek ve ulusal bir ordu kurulması, çerçeve anlaşmanın maddeleri arasında öne çıkıyor.

Anlaşmaya imza atan siyasi partilerce bir sivil başbakan belirlenmesinin ardından 2 yıllık yeni geçiş dönemi başlayacak.