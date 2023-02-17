BM, İtalya'daki yasa tasarısından endişe duyuyor

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Akdeniz'i geçenlerin durumunu hepimiz dehşetle izliyoruz, bu acıyı sona erdirmeyi derinden arzuluyoruz. Ancak bu, böyle bir insani durumu ele almanın yanlış yolu. Bu yasa geçerse, zamanında yardım sağlanamadığı için tehlikede olan daha fazla insan acı çekecek ve daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Bu yasa tasarısının, hem göçmenleri hem de onlara yardım etmek isteyenleri "etkili şekilde cezalandırdığını" kaydeden Türk, insani eylemlerin bu şekilde cezalandırılmasının, insani yardım kuruluşlarını kritik işlerini yapmaktan da caydırabileceğini belirtti.

Türk, "Uluslararası hukuka göre, bir kaptan denizde tehlikede olan insanlara acil yardım sağlamakla yükümlüdür ve ülkeler yaşam hakkını korumalıdır. Ancak bu yeni yasa tasarısına göre, yakındaki bir arama kurtarma gemisi, sadece başkalarını kurtarmış olduğu için denizdekilerin imdat çağrılarını görmezden gelmek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, İtalya'ya önerilen yasayı geri çekme çağrısında bulunarak önerilen herhangi bir mevzuatın uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası mülteci hukuku ile tam olarak uyumlu olmasını sağlamak için sivil toplum gruplarına, özellikle de STK'lere müracaat etmeleri önerisini yaptı.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanan tasarının, yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Senato'dan da onay alması gerekiyor. Söz konusu yasa tasarısı gelecek haftadan itibaren Senato'da görüşülecek.

Yasa tasarısı, insani kurtarma gemilerinin kurtarma operasyonunun hemen ardından limana gitmesini gerektiriyor ve tehlikede olan insanların yakınında olsalar dahi ek kurtarmalara imkan vermiyor.

- STK gemilerine yönelik tartışmalı yasa tasarısı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yılbaşında Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran STK’lere yönelik bazı düzenlemeler öngören yeni bir kanun hükmünde kararnameyi kabul etmişti.

2 Ocak'ta yürürlüğe giren kararname, uluslararası sulara çıkış izni olmayan veya bu izni ihlal ettiği tespit edilen göçmenleri kurtaran STK gemilerine ilk seferinde 2 ay, ikinci seferinde müsadere sonuçlanana dek el konulmasından, STK gemilerinin kurtarma yaptıktan sonra tayin edilen güvenli limana en kısa sürede ulaşmasına kadar farklı kurallar içeriyor.

İtalya'ya 2022'de deniz yoluyla 104 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti.