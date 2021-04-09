BM: Koronavirüse benzer 1 milyon virüs var

Birleşmiş Milletler çatısı altında görev alan 22 uzmanın yer aldığı ekipten yapılan açıklamaya göre, doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs olduğu tahmin ediliyor.

BİR MİLYONU KORONAVİRÜS ETKİSİNE SAHİP

BM ekibi tarafından yapılan çalışmanın en dikkat çeken kısmı ise virüslerin etkisine yönelik oldu. Yapılan değerlendirmelere göre 1,7 milyon virüsün yaklaşık bir milyonunun tüm dünyada hızla yayılan ve 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ile aynı etkiye sahip.

ÖNLEM ALINMALI

Dünyanın artık salgınlara reaksiyon gösteren politikayı terk edip önlem alan politikalar geliştirmesi gerektiğinin altını çizin bilim insanları sadece bu şekilde 'pandemi çağı'ndan çıkabileceğimizi belirtiyor.

Yeni Şafak