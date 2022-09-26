BM, Libya'nın Zaviye kentindeki silahlı çatışmaları kınadı

UNSMIL, Zaviye kentinde çıkan ve 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, sivil kayıp haberlerinin endişeyle takip edildiği kaydedilirken, sivillerin yaşam alanlarının korunması çağırısında bulunuldu.

Libya'nın başkenti Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğünü, en az 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ali ayrıca Zaviye'de silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların sona erdiğini söylemişti.

Yerel kaynaklar da hükümet ve kentin önde gelenlerinin çabaları neticesinde taraflar arasında ateşkesin sağlandığını ve çatışmaların durduğunu teyit etmişti. Kaynaklar, çatışmaların ardından silahlı grupların kontrol noktalarında değişiklik olmadığını, çatışmalar süresince herhangi bir mevzide diğer grubun kontrolü ele geçiremediğini belirtmişti.

Libya'nın batısında faaliyet gösteren ve kâğıt üzerinde Ulusal Birlik Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Libya'daki çatışmalar

Başkent Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Yaklaşık 16 saat süren çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 159 kişi de farklı şekillerde yaralanmıştı.