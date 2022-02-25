BM'nin Suriye endişesi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut askeri operasyonlarının Suriye krizinin barışçıl çözüme ulaşmasını zorlaştıracağından endişe duyduğunu söyledi.

Pedersen, Orta Doğu gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7'ncisinin BM'nin desteği ile 21 Mart'ta Cenevre'de yapılacağını belirten Pederson, tarafların siyasi geçişi sağlamak ve BM gözetiminde özgür ve adil seçimler yapmak için bir araya getirilmesini talep etti.

Pedersen, "​​Bunu ilerletmek için gereken yapıcı uluslararası diplomasinin, Ukrayna'daki mevcut askeri operasyonların arka planında, olduğundan daha zor gerçekleşebileceğinden açıkçası çok endişeliyim." ifadesini kullandı.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri

Suriye'deki kaosu sona erdirmeye yönelik siyasi çözüm arayışlarının en önemli halkasını Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri oluşturuyor.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, ekim 2021'de BM Cenevre Ofisi'nde altıncı tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.

Altıncı tur toplantıların ardından Pedersen, "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını dile getirmiş, ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.