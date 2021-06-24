BM'nin uyuşturucu raporu korkuttu: Yüzde 22 artış var

Birleşmiş Milletler (BM), önceki yıl dünya genelinde 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını, 2010’dan itibaren uyuşturucu kullanımının yüzde 22 arttığını bildirdi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 2010-2019 döneminde uyuşturucu kullanımının yüzde 22 arttığı, bu sürede dünya nüfusunun artışının da yüzde 10 olduğu vurgulandı.

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği uyarısında bulunulan raporda, 2019’de 36 milyon kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Dünya genelinde 2019’da 275 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, madde kullanımı nedeniyle rahatsızlıklar artarken, bireylerin tedavi imkanı bulmakta ciddi sorunlar yaşadığı, 2020'de sekiz kişiden sadece birinin profesyonel yardım alabildiği ifade edildi.

Raporda, 2019'da 200 milyon kişinin esrar, 62 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 27 milyon kişinin amfetaminler ile reçeteli uyarıcılar ve 20 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, uyuşturucu kullanımının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına da yer verildi.

2019'da 11 milyon kişinin uyuşturucu enjekte ettiği aktarılan raporda, bunların 1,4 milyonu HIV, 5 milyon 600 bininin ise hepatit C virüsü taşıdığına işaret edildi.

Uyuşturucu enjekte eden veya kullanan kişilerin HIV kapma olasılığının, genel nüfusa göre 29 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel kokain üretiminin 2014-2019 döneminde neredeyse ikiye katlandığı, 2019'da şimdiye kadarki en yüksek seviye olan tahmini 1784 tona ulaştığı belirtildi.

Kokainin en çok tüketildiği bölgeler arasında Avrupa’nın ilk sıralarda yer aldığı, kısmı düşüşe rağmen dünya genelinde en çok kokain tedarikinin Kolombiya’dan sağlandığı aktarıldı.

Metamfetamin pazarının Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika’da genişlediği kaydedilen raporda, bu duruma örnek olarak özellikle halihazırda istikrarsızlığın hakim olduğu Myanmar ve organize suç örgütlerinin ciddi bir güce sahip olduğu Meksika'daki gelişmeler gösterildi.

UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu kullanımın yol açacağı riskler hakkında yeterince algının oluşmamasının daha yüksek oranda uyuşturucu kullanımıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Waly, "UNODC'nin 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu'nun bulguları, gençleri eğitmek ve halk sağlığını korumak için algı ile gerçeklik arasındaki boşluğu kapatma ihtiyacını vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Bu yılki Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü'nün ana sloganının "gerçekleri paylaş ve yaşam kurtar" olduğuna işaret eden Waly, bilimsel verilerle kamuoyunun bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Waly, "Böylelikle uluslararası toplum, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, aileler, gençleri göz önünde bulundurarak karar alabilir, koruma ve tedavi için daha hedef odaklı adımlar atılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

UNODC Araştırma Birimi Başkanı Angela Me de bu yılki raporda, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik uyuşturucu kullanımının nasıl şekilleneceğinin analiz edildiğini söyledi.

Me, yapılan analizler doğrultusunda dünya genelinde uyuşturucu tüketiminin 2030’da yüzde 11 artacağını belirterek en çok artışın yüzde 40 ile Afrika’da yaşanacağını bildirdi.

Özellikle işsizlik ve fakirliğin madde bağımlılığında belirleyici rol oynadığına dikkati çeken Me, 2030’da düşük gelirli ülkelerde yüzde 43, orta gelirli ülkelerde yüzde 10 artış görüleceğini, buna karşı gelir seviyesi yüksek ülkelerde yüzde 1 gerileme yaşanacağını kaydetti.

AA