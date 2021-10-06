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BM, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı

BM, bugün Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünya 06.10.2021, 23:35
BM, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

Kaynak: AA
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#BM #Türkiye #paris iklim anlaşması
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