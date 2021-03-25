BM'den 34 milyon insan için akut açlık uyarısı

Birleşmiş Milletler’e bağlı, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan yeni bir raporda, önümüzdeki aylarda 20'den fazla ülkenin akut açlıktan etkileneceği konusunda uyarı yapıldı.



Akut açlık, gıda yetersizliğinin ölümcül hale gelmesi anlamına geliyor ve askeri çatışmalar, iklim şokları ile Covid-19 salgını tarafından yönlendiriliyor. Ayrıca bazı yerlerde çöl çekirgelerinin fırtınalarıyla birleşerek büyük kıtlıklara yol açıyor.

34 MİLYON İNSAN KRİTİK EŞİKTE

Dünyanın yeni açlık noktalarının açıklandığı raporda, Yemen ve Güney Sudan'da yaşayan ailelerin hali hazırda açlıkla mücadele ettiği vurgulanırken, tahminen 34 milyon insanın IPC (Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması) 4 olarak bilinen ve "açlıktan bir adım uzakta" oldukları anlamına gelen acil açlık seviyeleri ile mücadele ettiği ifade edildi.

COVİD-19 SALGINI EN ÇOK LATİN AMERİKA EKONOMİSİNİ VURDU

Bununla birlikte raporda, Covid-19 salgını nedneiyle Latin Amerika’nın ekonomik düşüşten en çok etkilenen ve toparlanmanın en yavaş olacağı bölge olacağı aktarıldı. Ayırca, Orta Doğu, Yemen, Suriye ve Lübnan, kurdaki hızlı değer kaybı ve yükselen enflasyondan ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Güney Sudan'da 7 milyondan fazla insanın, Nisan'dan Temmuz'a kadar olan dönemde, kriz seviyelerinde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacağı öngörülürken, 16 milyondan fazla Yemenlinin Haziran ayına kadar yüksek seviyelerde gıda güvensizliği yaşaması bekleniyor, En kötü açlık noktaları arasında tanımlanan diğer ülkeler arasında ise Burkina Faso, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Sudan ve Suriye yer alıyor.

"MÜCADELE ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

FAO genel müdürü Qu Dongyu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşanan acının büyüklüğü oldukça endişe verici. Şimdi harekete geçmek ve hayat kurtarmak, geçim kaynaklarını korumak ve en kötü durumu önlemek için hızlı hareket etmek hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.



Qu, "Akut açlık ekim ayı itibariyle birçok bölgede başladı. Zamana karşı koşmalıyız ve yerel gıda üretimini korumasını, hatta artmasını sağlamalıyız” dedi.

WFP yönetici direktörü David Beasley ise, "Gözlerimizin önünde bir felaketin yaşandığını görüyoruz. Askeri çatışamadan kaynaklanan kıtlık iklim şokları ve Covid-19 salgını ile besleniyor ve milyonlarca aileyi tehdit ediyor” açıklamasını yaptı.

ÜÇ FAKTÖRE İHTİYAÇ VAR

Bununla birlikte Beaslay, 30 milyonu aşkın insanın açlıktan ölmesini engellemek için üç faktöre ihtyaç duyulduğunu söyledi: Savaşların durması, savunmasız topluluklara daha fazla erişim ve yoksul ülkere yapılan bağışların yükselmesi.



Diğer taraftan, FAO ve WFP bu ayın başlarımnda, insani gıda yardımı, nakit ve acil geçim kaynakları müdahaleleri yoluyla açlığı önlemek için 5,5 milyar dolar (43 milyar 724 milyon TL) yardım çağrısında bulundu.

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