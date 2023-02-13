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BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere destek amacıyla Türkiye'ye 3 bin çadır gönderdi.

Dünya 13.02.2023, 13:58 13.02.2023, 14:20
BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin temin ettiği yaklaşık 3 bin çadırın Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Yolları (THY) ve Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerine nakledildiğini bildirdi.

Açıklamada, depremzedelere çadır desteği ve bu yardımın ulaştırılması hususunda BM ile Ürdün makamlarına teşekkür edildi.

#Birleşmiş Milletler
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