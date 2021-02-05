BMGK, Batı Afrika'da barış için kadınlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Batı Afrika'da kadınların aktif rol oynayarak barışa katkı sağlayacaklarını düşünüyor.

BMGK, Batı Afrika'da barış için kadınlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde, siyasi ve devletin üst düzey alanlarında kadınlara yer verilmesinin olumlu gelişmeler olduğu belirtilerek, bölgedeki güvensizlik ortamının sona ermesi için yapılan çalışmalara kadınların dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gana, Gine ve Nijer'de düzenlenen seçim süreçlerinde kadınların aktif rol oynamasının memnuniyetle karşılandığını ifade eden BMGK, çatışmaları sona erdirmek, barışı korumak ve çatışma sonrası sürecin yönetiminde kadınların vereceği desteğin önemine dikkati çekti.

AA

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