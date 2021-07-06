BMGK'de Suriye için 'ölüm kalım' oylaması

BM’nin ABD Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kapalı oturumla yapılan BMGK toplantısı çıkışında açıklamada bulundu.

Konseyin, Suriye'ye insani sınır ötesi erişimini genişleterek yeniden yetkilendirmek ile milyonlarca cana mal olacak şekilde yok etmek arasında bir tercih yapması gerektiğini belirten Greenfield, "BM Güvenlik Konseyinin alacağı karar, kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesidir. Bu hafta, insani sınır ötesi erişimi yenilemezsek, milyonlarca Suriyeliye hayat kurtaran yardımları reddetmiş olacağız." diye konuştu.

Sınır ötesi yetkilendirmenin bitmesine 3 gün kaldığını vurgulayan Greenfield, perşembe günü BMGK’de bu konuda oylama yapılacağını bildirdi.

BMGK üyelerine 26 Haziran’da dağıtılan taslakta, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan insani yardımların geçişi için sürenin 1 yıl uzatılması ve Irak sınırındaki Yarubiye Sınır Kapısı'nın da buna dahil edilmesi isteniyordu.

BM'nin Suriye yardımlarında Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda 10 Temmuz’da kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana, özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, 5 milyona yakın kişiye ulaşıyor.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın 10 Temmuz'da süresi doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken; Rusya ve Suriye rejimiyle ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunuyor.