BMGK'den Libya kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararda Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesi yetkisi bir yıl daha uzatıldı. Buna göre şüphelenilen gemiler denetlenebilecek.
Dünya 03.06.2021, 23:55
BMGK, 2016 yılından bu yana Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesine imkan tanıyan kararı yeniledi.
Silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisi bir yıl daha uzatıldı.
Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri, Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği İrini Operasyonu tarafından denetleniyor.
İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatıldı.
Kaynak: AA
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