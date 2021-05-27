BMGK'den Mali'ye çağrı

Kapalı oturumda Mali'de yaşanan siyasi krizi görüştükten sonra ortak açıklama yapan BMGK, seçimlere ve anayasal düzene götürecek 18 aylık sivil geçiş sürecine destek verdiğini bildirdi.

Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınayan BMGK, hükümet yetkililerini derhal güvenli ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mali'de siyasi kriz

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.