BMGK Rusya'yı kınayan karar tasarısını bugün oylayacak

Karar tasarısı, Türkiye saati ile 23.00'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin oylamasına sunulacak.

ABD ve Güvenlik Konseyi’ndeki Avrupalı müttefikleri tarafından hazırlanan tasarıda, "mümkün olan en güçlü ifadelerle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı, BM Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinin 4'üncü paragrafına aykırı olan saldırganlığını kınıyor" sözleri yer alıyor.

Tasarının ayrıca, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurmasını ve BM'nin amaçlarına aykırı bir şekilde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit ve kuvvet kullanmaktan kaçınmasını talep edeceği belirtiliyor.

Konseyin bu kararı alması mümkün görülmüyor

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın veto yetkisini göz önüne alarak konseyin böyle bir kararı alma olasılığını mümkün görmüyor.

BMGK'nın 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor.

BMGK'da herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla, 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.