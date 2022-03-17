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BMGK, "savaş suçu" gündemiyle toplantıya çağrıldı

İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, Ukrayna'da 'savaş suçu' işlendiği gerekçesiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı.

Dünya 17.03.2022, 01:46
BMGK, "savaş suçu" gündemiyle toplantıya çağrıldı

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA
#BMGK #savaş suçu #rusya #ABD
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