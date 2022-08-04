BMGK, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasından memnun

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemen'in yıllardır tanık olduğu barış ve sivillerin korunması için en önemli fırsat olmaya devam eden Yemen'deki ateşkesin 2 Ağustos'ta yenilenmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Ateşkesin ekonomik ve güvenlik konusundaki müzakerelerle ilerlemek ve siyasi yolda derinlemesine ve kapsayıcı tartışmalara girişmek için istikrarlı bir temel sağladığı" vurgulandı. Ayrıca taraflar, BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından geliştirilen ve kalıcı bir ateşkese ve Yemenliler için artan faydalara dönüştürülebilecek kapsamlı bir anlaşmaya varmak için müzakereleri acilen yoğunlaştırmaya çağrıldı.

BMGK açıklamasında, ateşkes anlaşmasının, "üzerinde anlaşmaya varılan referanslara dayalı ve BM himayesinde kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma fırsatı sağlayacağının umulduğu" ifade edildi.

Yemen hükûmetinin ülkeye yakıt akışını ve Sana Havalimanı'na uçuşları kolaylaştırma çabaları övülen açıklamada, Taiz'deki 24 Temmuz saldırısı da dahil olmak üzere, ateşkesi rayından çıkarmakla tehdit eden tüm saldırılar kınandı.

Açıklamada, BM önerileri doğrultusunda Taiz yollarının açılmasında ilerleme kaydedilmemesi konusundaki endişeler dile getirildi ve yolların açılmasının "insani bir zorunluluk" olduğu vurgulandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 2 Ağustos'ta Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.