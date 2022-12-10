BMGK’dan Sudan’a ekonomik yardımları yeniden başlatma şartı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Sudan’a ekonomik yardımların yeniden başlatılması için nihai bir anlaşmanın sağlanması ve sivillerin liderliğinde geçiş hükümetinin kurulması şartını koştu. BMKG siviller ve askerler arasında çerçeve anlaşmasının imzalanmasını, geçiş sürecinin aksine Sudan’ın önündeki anayasal düzenlenmelerin tamamlanması yolunda atılmış “önemli bir adım” diye niteledi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi önceki gün çerçeve anlaşmasını reddetmek için protesto düzenleyen barışçıl göstericilere yönelik polisin şiddet kullandığı müdahale sonucu yaralanan gösterici sayısının 50’ye yükseldiğini bildirdi.



BMGK, önceki gün yaptığı açıklamada, Sudan’da siyasi çerçeve anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu anlaşmanın sivillerin liderliğinde geçiş sürecini yönetecek bir hükümetin kurulması ve bu sürecin sonunda özgür ve tarafsız seçimlerin düzenlenmesi yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti. BMGK üyeleri Sudan’a ekonomik yardımların yeniden başlatılmasının önemine işaret etti ancak bunun gerçekleşebilmesi için Sudanlı taraflar arasında müzakerelerin bitmesi ve ülkenin karşı karşıya olduğu acil insani ve ekonomik sorunlarla mücadele edecek bir sivil hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.



Sudan’da pazartesi günü siyasi partiler ile ordu arasında siyasi çerçeve anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, ordunun siyasetten çekilmesini, sivil bir başbakan liderliğinde geçiş hükümetinin kurulmasını ve siyasi meseleler üzerinde daha fazla başarı sağlanabilmesi amacıyla bu meselelerin siyasi isimler arasında daha sonra tartışılmak üzere ertelenmesini öngörüyor.



15 ülkenin imzasını taşıyan BMGK’nın açıklamasında, Sudan’da siyasi çerçeve anlaşmasının imzalanması memnuniyetle karşılandı. Açıklamada, bu anlaşmanın “Sudan’ı seçimlerle taçlanacak geçiş sürecinde yönlendirecek anayasal düzenlemelerin belirlenmesi ve sivillerin liderliğinde bir hükümet kurulması yolunda önemli bir adım” olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Sudan Entegre Geçiş Yardımı Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) oluşturduğu üçlü mekanizmanın “Sudan’da daimî, kapsamlı ve demokratik siyasi çözümün geri getirilmesi” amacıyla Sudan’daki çabalara verdiği destekten övgüyle bahsedilen açıklamada, anlaşmayı imzalayanların “Sudan’daki etkili taraflardan oluşan geniş bir grubun desteğini almak için gösterdikleri çabaların” memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Barışçıl ve birleştirici bir diyalog aracılığıyla askıda bekleyen meselelerin çözümü için elverişli bir ortam hazırlamanın önemine vurgu yapılan açıklamada, güven inşa edici tedbirlerin alınmaya devam etmesine ve siyasi sürece katılma noktasında henüz siyasi çerçeve anlaşmasını imzalamayan ana siyasi partilerin anlaşmayı imzalama konusunda “güçlü bir biçimde” teşvik edilmelerine yönelik ihtiyaç dile getirildi. Açıklamada, anlaşmayı imzalamaları için söz konusu partilere “daha fazla fırsat sunmanın önemi” vurgulandı.



BMKG’nın açıklamasında, Sudanlı taraflara “çerçeve anlaşmasında belirtilen kadın katılımının güvence altına alınmasıyla birlikte siyasi çerçeve anlaşmasını imzalayan taraflarca öngörülen ve Sudan’da barış ve güvenliği güçlendirecek kritik konuların ele alınması da dahil olmak üzere gecikmeden sürecin ikinci aşamasına başlama” çağrısında bulunuldu. Açıklamada Sudan’daki tüm çıkar sahiplerine “geçiş süreci hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla görüşmelerin ikinci aşamasında üçlü mekanizma ile birlikte çalışmayı sürdürme ve Sudan’da acil insani ve ekonomik sorunlarla mücadele etme zorunluluğu gereğince sivillerin liderliğinde hükümet kurma konusunda müzakereleri bitirme ve anlaşmaya varma çabalarını artırma” çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca çıkar sahiplerinden “Sudan’ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusundaki yükümlülüklerine olan güçlü bağlılıklarını yinelemeleri” istendi.



Hartum’da kendilerini “Ulusal Uzlaşı Güçleri” ismiyle tanıtan bir grup dün çerçeve anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Gruptan yapılan açıklamada, “İzleyici locasında durmayacağız. Biz, bu devrimin ayrılmaz bir parçasıyız. Ülkemizi güvenli limana götürecek her türlü umut ışığını fırsat biliriz. İşte biz Yürütme Komitesi’nin anayasa taslağını imzalıyoruz. Halkımızın özlemlerini ve hayallerini içimizde taşıyoruz. Halkımız için bir uzlaşı ve birlik kaynağı olması için uğraşıyoruz. Taslağın imzalanması onu çerçeve anlaşmasının bir parçası haline getirdi” ifadeleri kullanıldı.



Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, barışçıl göstericilere yönelik polis şiddetiyle ilgili yeni veriler paylaştı. Komite’nin yayınladığı rapora göre, çerçeve anlaşmasını protesto etmek amacıyla perşembe günü düzenlenen eylemlerde 54 gösterici yaralandı. Polis “Sahte İktidara Hayır” adıyla düzenlenen gösterilere yoğun göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Çerçeve anlaşmasında imzası bulunan Komite, raporun devamında, eylemler sırasında polis araçlarının 4 kişiyi ezdiğini, vücuduna gaz kapsülü isabet eden 10 kişinin gözünden ve başından yaralandığını, 1 kişinin plastik mermiyle yaralandığını bildirdi. Raporda ayrıca vücuduna gaz kapsülü ve taş isabet etmesi veya polisin cop kullanması sonucu çeşitli şekillerde yaralanan göstericilerin olduğu belirtildi.



Çerçeve anlaşması bazı direniş komitelerinin desteğini alamadı. Söz konusu direniş komiteleri devrik lider Ömer el-Beşir rejimine yönelik direniş döneminde ve 25 Ekim 2021’deki darbenin hemen sonrasında halk tarafından kuruldu. Ancak bu komiteler güvenlik kurumlarının orantısız güç kullanımı ile karşılaştı, 121 barışçıl gösterici hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Direniş komiteleri protestolarla ve sivil itaatsizlik eylemleriyle çerçeve anlaşmasını engelleme sözü verdi. Protestocu gruplar arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüme tartışmaları devam ediyor. Bu ay içinde 5 protesto yürüyüşü düzenlendi. Bunlardan bir tanesi de önceki gün gerçekleşti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni protestoların yapılması bekleniyor. Protestocular çerçeve anlaşmasının imzalanmasının darbecilere ceza almaktan kurtulma fırsatı vereceğini ileri sürüyor.