Boris Johnson'ın adı Ukrayna'da bir caddeye verildi

Ukrayna'nın güneyindeki küçük bir kasaba, Rusya'ya karşı savaşında Birleşik Krallık'ın (BK) ülkelerine yardım etme çabalarını takdir ederek caddelerinden birinin adını Britanyalı Başbakan Boris Johnson anısına değiştirdi.

Cadde, Ukrayna ordusunun halen Rus güçlerine direndiği Odesa'nın dış kesimlerinde yer alan Fontanka'da.

Haberlere göre Fontanka belediye meclisi, savaş 24 Şubat'ta başladığından beri bölgenin "yeni kahramanlara" sahip olduğunu açıkladı ve Mayakovski Caddesi'nin Boris Johnson Caddesi olarak yeniden adlandırılması kararını çıkardı.

Belediye meclisinin "Rusya'ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna'ya verilen savunma desteğine liderlik eden Birleşik Krallık Başbakanı, Rus istilasının en ilkeli muhaliflerinden biri" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ukraynalı yetkililer kararı geçen hafta, Johnson'ın Kiev'i ziyaretinden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le kamusal alanda yürürken görüntülenmesinin üzerinden iki hafta geçmemişken aldı.

Kaynak: Independent Türkçe