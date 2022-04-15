Borodyanka kentindeki bina enkazlarından cesetler çıkarılmaya devam ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rus hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Borodyanka'daki bina enkazlarından 7 sivilin cesedi daha çıkarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinden itibaren ağır çatışmaların yaşandığı ve bina enkazlarında ceset arama çalışmalarının sürdüğü Borodyanka'da, son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yöneten ekibin yetkilisi Dimitri Khaminka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz burada sivillerin cesetlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün 7, dün ise 10 ceset çıkardık. Son 2 günde 17 ceset çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Khaminka, arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Borodyanka Belediyesine göre, bugüne kadar toplam 37 ceset bina enkazlarından çıkarıldı.

Mayın tarama çalışmaları sürüyor

Ceset arama çalışmalarının 6 Nisan'da başladığı, su, gaz ve elektriğin bugüne kadar olmadığı Borodyanka'da, mayın temizleme çalışmaları da sürüyor.

Rus askerlerinin geri çekilmesinden sonra oldukça fazla patlamamış mermi ve mayının sokaklarda, tarlalarda ve evlerin bahçelerinde kaldığı Borodyanka'da, temizlik çalışmaları da başladı.