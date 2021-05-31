Bosna Hersek soykırımından kapkara bir sayfa: Prijedor katliamı

Başta Prijedor olmak üzere başkent Saraybosna ve Bosna Hersek genelinde birçok kentte düzenlenen anma törenlerinde bu yıl 29 yıl önce öldürülen 102 çocuğa dikkat çekildi.

Prijedor'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğinden Fikret Bacic, savaşta iki çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Kentte öldürülen çocukların anısına anıt yapılmasının planlandığını dile getiren Bacic, "Umuyorum gelecek yıl o anıtta tören düzenleriz." dedi.

Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen törende de savaşta öldürülen çocukların isimleri ve ölümlerinden sorumlu olan savaş suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladic'in fotoğrafları asıldı.

AntiDayton Hareketinden Nihad Alickovic ise yeni neslin Bosna Hersek'te yaşananları bilmesi gerektiğinin altını çizerek, "O insanlar neden beyaz kurdele taktılar bilmeleri lazım. Kimlikleri yüzünden. Sırp olmayan herkesin beyaz kurdele takmasını ya da beyaz çarşaf asmasını istediler." diye konuştu.

Prijedor'da neler yaşandı?

Bosna Hersek'te savaşın yeni başladığı 1992 yılının Mart ayında, eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1775 Sırp'ı silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor kentini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken de kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.

Sırp olmayan siviller bu yöntemle tespit edilirken, tespit edilenler esir kamplarına götürüldü ve buralarda katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarında esir tutuldu. On binlerce kişi evlerinden sürgün edildi.

Radyoda anonsun yapıldığı 31 Mayıs, Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü" olarak anılırken, vatandaşlar kollarına beyaz kurdele takarak bu günü ve savaşın kurbanlarını unutmadıklarını gösteriyor.