Boşnak hacı adayı Beganovic, Mekke'ye ulaşmak için 6 bin kilometreden fazla yol yürüyecek

Uzun zamandır Avusturya'da yaşayan 52 yaşındaki Beganovic, Mekke yolunda yürüyerek ulaştığı Sırbistan'da AA muhabirine hac yolculuğunu anlattı.

Beganovic, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'a geldiğini belirterek, şimdiye kadar yaklaşık 650 kilometre yol yürüdüğünü söyledi.

Sırbistan'daki Sjenica kentinde bulunan Peşter Yaylası'nda kısa bir mola veren Beganovic, Wels'ten hareket ettiğini dile getirerek, "Kısa bir rota oluşturmadım. Nereden gideceğimi kendim belirledim. Eski Yugoslavya ülkelerinden geçeceğim. Bosna Hersek'te doğduğum kent olan Cazin'e de uğradım. Annemi, akrabalarımı ziyaret ettim." diye konuştu.

- Mekke'ye ulaşmak için Türkiye'den de geçecek

Hac ibadetini yerine getirebilmek adına Mekke'ye ulaşmak için çıktığı bu yolda birçok ülkeden geçeceğini anlatan Beganovic, "Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ardından şimdi Sırbistan'dayım. Buradan da Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Irak ve Mekke'ye kadar yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.

Mekke'ye yürüyerek ulaşmak için toplam en az 7 ay 7 güne ihtiyacının olduğunu hesapladığını belirten Beganovic, soğuk hava ve kar yağışının kendisini ve yolculuğunu olumsuz etkilemediğini söyledi.

Beganovic, "Yolculuk için 6 ay hazırlandım. Hava şartlarına bağlı olarak günlük 35 ila 60 kilometre yol yürüyorum." dedi.

Mekke'ye 15 Haziran'a kadar ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Beganovic, "Dinden uzaklaştığımı hissettim. Bu his de bu yolculuğa çıkmam için ilham oldu. Kendimle kalmak için zamana ihtiyacım vardı. Hayatımı gözden geçirmem gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

- "Aldığım tepkiler inanılmaz güzel"

Beganovic, bugün hayat şartlarının insanlara dayatıldığını düşündüğünü belirterek, "Ailem, Allah'a inanmamı ve O'na dua etmemi öğretti. Her zaman ve her durumda sabırlı ve minnettar olmalıyım." dedi.

Avusturya'da eşi ve 4 çocuğunun olduğunu söyleyen Beganovic, "Yolculuğumun şimdiye kadarki kısmında aldığım tepkiler inanılmaz güzel." ifadesini kullandı.

Beganovic, buradan Kuzey Makedonya'ya devam edeceğini dile getirerek, Mekke'ye ulaşmak için toplam 6 bin 600 kilometre yol yürüyeceğini sözlerine ekledi.