Boston'da ilk kez Asyalı bir kadın belediye başkanı seçildi

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Bostonlu seçmenler, dün yapılan seçimde, ilk kez bir kadın ve Asya kökenli bir Amerikalı adayı kentin belediye başkanı olarak belirledi.

Boston basınına göre, Wu, yüzde 61 oy alarak zaferini ilan etti.

Wu, belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, erkeklerin geçmişte Boston'ı yönettiğini, gelecekte de yönetebileceğini ancak bunun bu akşam için geçerli olmadığını söyleyerek destekçilerini gülümsetti.

Wu, kentini evi olarak gören herkese kucak açtıklarını söyledi.

36 yaşındaki Wu, 16 Kasım'da yemin edip Boston belediye başkanlığı görevine resmen başlayacak.

- "Bu, küçük bir başarı değil"

Wu'nun seçimdeki rakibi Boston Belediye Meclisi Üyesi Annissa Essaibi George da yaptığı açıklamada, Wu'yu tebrik etti.

George, Boston'da ilk kez kadın, beyaz olmayan ve aslen Asyalı olan bir Amerikalının belediye başkanı seçildiğine dikkati çekerek "Bu, küçük bir başarı değil." dedi.

Asyalı bir kadın olan Wu'nun belediye başkanı seçilmesi, daha önce "beyaz erkeklerin" belediye başkanı olduğu Boston'da bir değişimin işareti olarak yorumlandı.

- Michelle Wu kimdir?

Wu, Tayvan kökenli bir ailenin kızı olarak, 1985'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Wu, evli ve iki erkek çocuk annesi.

Wu, 2013'ten bu yana görevli olduğu Boston Belediye Meclisinde 2016'da oy birliğiyle "başkan" seçilmişti.

Boston belediye başkanlığı seçimleri için sunduğu vaatler arasında, ev fiyatları ve toplu taşıma sistemiyle ilgili olanlar ön plana çıkmıştı.

Boston nüfusunun yüzde 44'ünü "beyazlar", yüzde 19'unu "siyahiler", yüzde 18'ini Latin, yüzde 11'ini ise Asya kökenliler oluşturuyor.