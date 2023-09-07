BRICS ülkeleri ortak parasını tanıttı

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde toplanan BRICS'ten çarpıcı bir hamle geldi. Rusya'nın Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilya Rogachev, BRICS'e yeni katılan BAE'nin büyükelçiliğinde düzenlenen törende 100'lük BRICS banknotunu kamuoyunun beğenisine sundu.

100'LÜK BRICS BANKNOTU TANITILDI

İran resmi ajansı IRNA'da yer verilen habere göre, BAE'nin yeni üye sıfatıyla BRICS'e katılımı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi sembolik olarak Rusya'da basıldığını söylediği 100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yapıp, BAE büyükelçisine sundu.

Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan BRICS'in banknotu yayınlandıRusya'nın "banknot" hamlesi, ABD dolarına karşı yapılan bir rekabet aracı olarak konumlanırken, banknottaki BRICS üyesi 5 ülkenin bayrakları dikkat çekti. Öte yandan banknotta "BRICS Yeni Kalkınma Bankası" adına da yer verildi.

BRICS ÜYELERİ

İlk üyelerinin Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu, ekonomik ve ticari bir birlik olan gruba, son dönemde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan üye olmuştu.