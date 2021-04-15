Büyük dolandırıcı hayatını kaybetti

ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı Bernie Madoff, Kuzey Carolina'da tutuklu bulunduğu Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybetti.

Bernie Madoff'un son dönemde böbrek rahatsızlığı ve diğer kronik tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip olduğu belirtildi.

2009'da, kurduğu devasa saadet zinciri ile binlerce kişiyi dolandırmaktan suçlu bulunan Madoff, 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dünya ekonomisini vuran 2008 krizi ile Madoff'un 25 ila 63 milyar dolar dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Madoff, kurduğu saadet zinciri ile önde gelen yatırımcılara, sonradan yatırım yapanların fonlarından kar payı veriyordu. Uzun zaman Wall Street'in yıldızı olan Madoff'un saadet zinciri 2008'deki finansal krizde parasını çekmek isteyen yatırımcılarla çöktü.

Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.

Madoff'un kurbanları arasında Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'da hedge fonlar, bankalar, Yahudi vakıflarının yanı sıra zengin ve küçük yatırımcılar bulunuyor.

Kaynak: Euronews