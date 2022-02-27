Büyükelçilik açıkladı: 4 ölü

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinden Moldova yönüne giden 8 araçlık konvoyda, Azerbaycanlıları da taşıyan araçların da bulunduğu ifade edildi.

Konvoya Transdinyester bölgesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, olayda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, öte yandan Harkiv kentinde su almak için sokağa çıkan 33 yaşındaki bir Azerbaycanlının da bilinmeyen yönden gelen merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Herson kentinde 26 Şubat'ta Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladı hayatını kaybetmişti.