Çaldığı çantada aşı olduğunu görünce özür dileyerek iade etti

Hindistan’ın Haryana eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla dolu çantayı çalan hırsız, aynı gün çantayı geri bırakarak "üzgün olduğunu ve çantanın içinde aşı olduğunu bilmediğini" söyledi.

NDTV’nin haberine göre, Haryana’da bulunan Jind General Hastanesinde yaşanan olayda, hırsızın, içinde 1700 dozdan fazla Covishield ve Covaxin aşısının bulunduğu çantayı alıp kaçtığı belirtildi.

Aynı gün içinde hırsızın içine "üzgünüm, bilmiyordum" yazılı not koyarak çantayı eyalet karakolunun yakınındaki bir kafede başka bir kişiye teslim ettiği öğrenildi.

Hırsızın, kafedeki kişiye çantanın içinde polise götürmesi gereken yiyeceklerin olduğunu ancak kendisinin bir işi çıktığını söylediği ve söz konusu kişiden çantayı karakola bırakmasını rica ettiği kaydedildi.

Hırsızın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

AA